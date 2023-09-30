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الاتحاد الأوروبي: 5.7 مليون يورو مساعدات طارئة لليبيا منذ العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 سبتمبر 2023, 01:13 مساء
الاتحاد الأوروبي: 5.7 مليون يورو مساعدات طارئة لليبيا منذ العاصفة «دانيال»
من عملية إنزال مكونات المستشفى الميداني الفرنسي في درنة. (حساب ماكرون على إكس)
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أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال خبير إنساني، لتقييم احتياجات الناس خارج مدينة درنة المنكوبة، بالإضافة إلى خبراء بيئيين يعملون على الأرض، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، لتقييم وتنسيق الكوارث، مشيرا إلى تعزيز التمويل الإنساني، ليصل مجموعه إلى 5.7 مليون يورو منذ وقوع كارثة العاصفة «دانيال» في 10 سبتمبر الماضي.

وأفاد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، آلية الحماية المدنية والصناديق الإنسانية التي يوفرها لليبيين منذ كارثة السيول الجارفة ليلة 10 إلى 11 سبتمبر، الناتجة من عاصفة البحر الأبيض المتوسط «دانيال» التي اجتاحت شمال شرق ليبيا.

وتشمل المساعدات التي تقدمها الدول الأعضاء، وهي 10 دول أوروبية: الفرق الطبية، ومواد الإيواء، والآلات الثقيلة، وشاحنات إزالة الأنقاض، ومروحيات البحث والإنقاذ، والخبراء الفنيين، وغيرها من أشكال الدعم الحيوي.

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ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد توفي أكثر من 4000 شخص في الفيضانات، بينما ما زال نحو 8500 في عداد المفقودين. كما أدت الفيضانات إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، في حين لا تزال التقييمات جارية، حيث قدر عدد النازحين ما بين 30 - 35 ألف شخص بسبب الفيضانات في مخيمات بدرنة.

مستشفى ميداني فرنسي في شرق ليبيا
ويستضيف مستشفى ميداني، قدمته فرنسا، فريقا طبيا مكونا من 53 شخصا، لتقديم المساعدة العاجلة للجرحى. وفور تشغيله، استقبل المستشفى ما يصل إلى 100 مريض يوميا، يتلقون رعاية صحية فورية.

ولاستكمال المساعدات، أصدر الاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر أول مخصصات طارئة بقيمة 500.000 يورو، لتمويل المساعدات الإنسانية، بهدف معالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحا للأشخاص المتضررين من تأثير «دانيال».

وفي خضم الجدل حول من يتلقى المساعدات، أوضح الاتحاد أنه يجرى «توجيه التمويل من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني الناشطين في البلاد، مما يمكنهم من تعزيز المساعدة، مع التركيز على المأوى والصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية»، مؤكدا أنه على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدة إذا لزم الأمر. واستجابة لطلب المساعدة الدولية، جرى تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في 12 سبتمبر، لتقديم الدعم لليبيا.

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