فريق إسباني يخطط لإنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط فريق إسباني متخصص لإنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 10 آلاف لتر في اليوم، بحسب ما أعلنه مركز طب الطوارئ والدعم عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وأجرى الفريق الإسباني المتخصص في الوبائيات، وفنيو تحليل وتنقية المياه، رفقة فريق مركز طب الطوارئ والدعم زيارة إلى مركز الإصحاح البيئي في مدينة درنة وكذلك محلة كرسة أمس الخميس.

حالة المياه الصالحة للشرب في درنة

وأوضح مركز طب الطوارئ والدعم أن مركز الإصحاح البيئي في درنة عرض على الفريق الإسباني التقارير ونتائج التحاليل التي قام بها المركز، للوقوف على حالة الآبار الجوفية والوضع الصحي لحالة المياه الصالحة للشرب بعد الكارثة داخل نطاق بلدية درنة.

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كما زار الفريق الإسباني أيضًا محلة كرسة، بالتنسيق مع أعضاء من الفرقة الخامسة والسادسة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، واجتمع الفريق الإسباني مع عدد من أعضاء المجلس المحلي كرسة.

إنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، إن «الاجتماع تناول التخطيط لإنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف بقدرة إنتاجية 10000 لتر في اليوم، لسد حاجيات المنطقة من المياه الصالحة للشرب».

وتضررت ثلاث محطات لتحلية المياه في درنة وسوسة وأبوترابة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

زيارة الفريق الإسباني إلى مركز الإصحاح البيئي في درنة ومحلة كرسة، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

زيارة الفريق الإسباني إلى مركز الإصحاح البيئي في درنة ومحلة كرسة، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

زيارة الفريق الإسباني إلى مركز الإصحاح البيئي في درنة ومحلة كرسة، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

زيارة الفريق الإسباني إلى مركز الإصحاح البيئي في درنة ومحلة كرسة، الخميس 28 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)