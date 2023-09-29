الشركة العامة لتحلية المياه: 3 محطات تضررت من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية المياه عادل قدري سليم، تضرر ثلاث محطات لتحلية مياه البحر جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا في 10 سبتمبر الجاري، وهي محطات سوسة ودرنة وأبوترابة، مشيرًا إلى أن حجم الأضرار في المحطات الثلاثة متفاوتة.

وأوضح سليم في تصريح مسجل نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الجمعة، أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت محطة درنة «ليست كبيرة».. لكن المياه طالت الأجهزة داخل المحطة والتي يجري حاليًا العمل على تنظيفها تمهيدًا لإعادة تشغليها.

محطة سوسة غمرتها مياه الفيضانات

وأضاف أن محطة سوسة غمرتها المياه بارتفاع 2.5 متر، وغطاها الطمي المصاحب للفيضانات، ويعمل طاقم المحطة ليلًا ونهارًا من أجل تنظيف جميع المعدات داخل المحطة، مبينًا أن عمليات التنظيف والصيانة الجارية للمحطة وحوض المحطة بالبحر بلغت نسبتها 95%، ويتبقى جزء بسيط من الأجهزة التي غمرتها المياه يجري العمل عليها، متوقعًا أن تنتهي أعمال الصيانة والتأهيل بالمحطة يوم الأحد المقبل.

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وأشاد سليم بفريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجمعية الهلال الأحمر اللذين يتواصلان مع الشركة العامة لتحلية المياه، وقدما المساعدة في عمليات أخذ العينات من مياه البحر ومياه الشرب للتأكد من صلاحية وسلامة المياه قبل إعادة ضخها للاستخدام.

وأكد سليم أن الشركة العامة لتحلية المياه نبهت على جميع المحطات بالمناطق المتضررة، إلى عدم ضخ أي كميات من المياه إلا بعد التأكد من جهة ثالثة من سلامة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وخلوها من أي ملوثات.