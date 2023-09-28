الهلال الأحمر يعلن فتح باب التسجيل في منظومة النازحين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في منظومة النازحين من المدينة بالجمعية سواء داخلها أو خارجها.

وقدم الفرع عدة طرق للتسجيل في المنظومة، سواء بالتوجه إلى أحد مكاتب الحصر في «مدرسة السيدة خديجة (الزحف الأخضر سابقا) في الساحل الشرقي ومستوصف منطقة امبخ العمارات وكلية العلوم التقنية (المعهد العالي للمهن الشاملة) في منطقة شيحا الغربية»، حسب بيان على صفحته في موقع «فيسبوك».

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ويمكن للنازحين التسجيل عبر الاتصال بالأرقام التالية «0920838523، و0920837569، و0920835627، و0920834454»، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة. للدخول اضغط هنا

40 ألف نازح جراء «دانيال» بينهم 16 ألفا في درنة

وبلغ عدد النازحين جراء العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا إلى 40 ألفا و18 شخصا، متراجعا من رقم 43 ألفا في أول الأزمة، بعدما عادت أسر إلى ديارها، حسب كشفت آخر إحصائية منشورة للمنظمة الدولية للهجرة.

وبخصوص درنة، سجلت المنظمة وجود 16 ألف نازح من المدينة والمناطق المحيطة بها، بينما عادت الحركة على بعض الطرق بها التي تضررت جراء العاصفة، لكن يبقى الانتقال صعبا بين شرق وغرب المدينة.