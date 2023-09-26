المسماري يعلن ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» في درنة إلى 4029 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4029 حالة وفاة.

جاء ذك بعد انتشال 697 جثمانا في المدينة خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر الجاري، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

دفن الضحايا في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر

وأظهرت الإحصائية دفن 647 جثة في مقبرة مرتوبة، بينما دفنت 50 جثة أخرى في مقبرة الظهر الحمر.

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وأمس الإثنين، أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح أن إجمالي الضحايا في درنة بلغ 3875 حالة.

وأشار الجارح، في مؤتمر صحفي، إلى استمرار أعمال الانتشال في المدينة، مع بقاء فرق أجنبية بها للمعاونة في تلك الأعمال من دول مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا الاتحاد الأوروبي، بينما هناك فرق أنهت الأعمال المنوطة بها.