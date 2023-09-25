الجارح: انتشال سبعة جثامين يرفع وفيات «دانيال» إلى 3875 حالة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح، انتشال سبعة جثامين جدد اليوم الإثنين بمدينة درنة، ليصل إجمالي الضحايا حتى الآن إلى 3875 حالة.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن فرقًا أجنبية ما زالت تعمل في مدينة درنة للبحث عن المفقودين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن العمل مستمر لإكمال وإنشاء الجسر الرابط بين شرق وغرب درنة بين شركة النهر وشركة الفرات الخاصة.

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وبينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة في مدينة درنة، فإن فرقًا أجنبية ومحلية أنهت الأعمال المكلفة بها في نطاق المناطق المنكوبة للبحث عن الضحايا.