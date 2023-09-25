حكومة حماد تجتمع في درنة الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد اجتماعًا بعد غدٍ الأربعاء في مدينة درنة، لدعم الجهود الجارية لإعادة تأهيل وإعمار المدينة، بحسب الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة محمد الجارح.

وأضاف الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن مجلس الوزراء سوف يتخذ عدة قرارات وإجراءات، من بينها تشكيل لجنة تسييرية لمدينة درنة، بالإضافة إلى اعتماد مجموعة العمل الاستشاري لجهود الاستجابة للمناطق المتضررة.

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عبدالجليل: فقدنا 101 شخص من العناصر الطبية والطبية المساعدة في فيضانات درنة

من جانبه، أعلن وزير الصحة عثمان عبدالجليل فقدان 101 شخص من العناصر الطبية والطبية المساعدة في فيضانات درنة، من بينهم جراحون كبار واختصاصيون وأطباء مهرة ومساعدون أكفاء.

وتابع عبدالجليل، خلال المؤتمر نفسه، أن «وزارة الصحة لن تنسى منتسبيها الذين قدموا حياتهم مثالًا صادقًا لمهنة الطب من أجل وطنهم وأهله ومواطنيهم».