المباحث الجنائية: انتشال 60 جثة من ضحايا «دانيال» في 72 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشال 60 جثة من ضحايا كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد، وذلك خلال ثلاثة أيام من جهود الإنقاذ.

جاء ذلك في بيان مقتضب عن عمل عناصر الإنقاذ التابعة للجهاز في المناطق المتضررة شرق البلاد خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية. وأشار بيان الجهاز إلى «أخذ عينات DNA لـ338 جثة مجهولة الهوية من فريق البصمة الوراثية، وتقدير الأضرار لـ365 موقعا من خبراء التقديرات المالية وحصر الأضرار رفقة أعضاء مكتب النائب العام».

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