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فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث والإنقاذ في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 سبتمبر 2023, 12:29 صباحا
فرق تابعة لـ«رئاسة أركان الجيش الليبي» تواصل أعمال البحث والإنقاذ في درنة
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
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قالت رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن عناصر من القوات الخاصة تواصل أعمالها في درنة بالتعاون «مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة».

وجاء في بيان لصفحة «رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي» مساء الجمعة، أن «مفرزة من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي تواصل أعمالها مع فريق الإنقاذ التابع لجهاز الردع ومكافحة الجريمة، وبمساعدة فريق الأثر المرافق».

وأوضح البيان أن هذه الفرق «تقوم بتنفيد مهامها التي أوكلت لها، بتقديم يد العون لأبناء مدينة درنة، والمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، ومساعدة فرق الإنقاذ الأخرى المتواجدة هناك».

عدد ضحايا الفيضانات يصل إلى 3802 حالة وفاة
وأعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا فيضانات المنطقة الشرقية إلى 3802 حالة وفاة.

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وقال الجارح في مقابلة مع قناة «الوسط» (WTV)، مساء الجمعة، إن مسألة الأرقام حساسة وتحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة للضحايا هي التي تم توثيقها من وزارة الصحة لجثامين جرى دفنها، منوهًا إلى أن هناك أرقامًا لم يجر توثيقها بعد، «لكن مشكلة تجميع الأرقام يجري حلها الآن».

صعوبة الحصول على ناجين جدد
وأوضح الجارح أن فرص العثور على ناجين جدد من كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية تتضاءل، خاصة أن المعايير الدولية تنص على أن هذه الفرص «قد تنتهي بعد 10 أيام من حلول الكارثة».

وتابع: «الحسم في هذه المسألة يعود إلى أعضاء اللجنة العليا للطوارئ، لكن الجهود لا تزال مستمرة لانتشال جثامين الضحايا».

عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
عناصر من القوات الخاصة أثناء أعمال الإنقاذ في درنة (صفحة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي)
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