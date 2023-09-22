تونس تعلن انتهاء مهمة فريقها للإنقاذ في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عودة الفريق المُختصّ في النجدة والإنقاذ بالحماية المدنيّة من درنة، بعد انتهاء مُهمّته في عمليّات المُساعدة والإغاثة ومُساندة الشعب الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن فريق الإنقاذ التونسي انتشل 113 جثة من تحت الأنقاض خلال الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى إنقاذه شخصا، وإجراء 580 عملية إسعاف و78 عملية ضخ مياه، وفق ما ذكرت في بيان لها مساء الخميس.

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جهزت تونس، بعد يومين من كارثة العاصفة «دانيال»، فرق بحث وإنقاذ بغرض التوجه إلى ليبيا، للمشاركة في دعم جهود الإغاثة وانتشال الجثث.

وتتواصل جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية في انتشال الضحايا في أعقاب اجتياح «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري عدة مناطق، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، وأضرارا بالغة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.