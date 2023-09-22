فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة الهوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «فريق DVI» الإماراتي باشر أعماله كأول فريق مرسل من الإنتربول متخصص في التعرف على هويات الضحايا، وذلك لكشف هوية جثامين كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية، وبخاصة مدينة درنة.

وبدأ الفريق أعماله مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ بالمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

فرق إضافية ستصل ليبيا لدعم جهود الإنقاذ

ونقل البيان عن وزارة الداخلية القول إن الأمانة العامة للإنتربول سترسل مزيدًا من الفرق من دول أخرى، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة لدعم جهود البحث والإنقاذ، والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

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‫ومساء اليوم أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، الخميس.

الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)

الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)