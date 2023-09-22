  • Alwasat News
Atwasat

فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة الهوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 08:25 مساء
فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة الهوية
الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)
alwasat radio

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «فريق DVI» الإماراتي باشر أعماله كأول فريق مرسل من الإنتربول متخصص في التعرف على هويات الضحايا، وذلك لكشف هوية جثامين كارثة الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية، وبخاصة مدينة درنة.

وبدأ الفريق أعماله مع جهاز المباحث الجنائية وغرفة الطوارئ بالمناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

فرق إضافية ستصل ليبيا لدعم جهود الإنقاذ
ونقل البيان عن وزارة الداخلية القول إن الأمانة العامة للإنتربول سترسل مزيدًا من الفرق من دول أخرى، بالتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة لدعم جهود البحث والإنقاذ، والتعرف على الجثث مجهولة الهوية.

- الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة
- وزيرة المرأة بحكومة حماد: لم يُفتح الباب أمام تبني أطفال ضحايا «دانيال»
- مجلس الدولة يطالب بتحقيق دولي في كارثة درنة.. ويؤيد مطالب أهل المدينة

‫ومساء اليوم أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، الخميس.

الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)
الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)
الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)
الفريق الإماراتي المرسل من الإنتربول أثناء عمله للتعرف على هويات ضحايا الفيضانات بالمنطقة الشرقية. (منصة حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين

كاريكاتير حليم - كارثة درنة تجمع الليبيين
خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها

خبير هولندي ينضم إلى جهود تقييم الأثر البيئي في درنة وما حولها
ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم

ميسي: أنا الأرجنتيني الوحيد الذي لم يحتفل بلقب كأس العالم
صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان

صورة تعيد توتر العلاقة بين مبابي وباريس سان جيرمان
وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار

وزارة الرياضة تكشف حجم أضرار السيول في ناديي الصداقة والانتصار
«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا بالاكتفاء

«مذاق الموصل».. مطعم يوفّر لأرامل الحرب في العراق استقلالية مادية وشعورا ...
درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين

درنة ملحمة وطنية في عيون الرياضيين
اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب

اعتبار متهم في اعتداءات 11 سبتمبر «غير أهل» للمحاكمة بعد تعرضه للتعذيب
أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين

أسامة الأسطى: المورسكيون ظلمهم التاريخ مرتين
جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة

جريدة «الوسط»: ترقب حذر لصورة المشهد السياسي ما بعد الكارثة
رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا

رفع الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما في تركيا
بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل

بايدن: أولى دبابات «أبرامز» الأميركية ستصل أوكرانيا الأسبوع المقبل
وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا

وصول رابع سفينة مساعدات تركية إلى شرق ليبيا
في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي

في العدد 409: في انتظار ما بعد الطوفان.. ومظاهرات ومطالب بتحقيق دولي
«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم

«النهر الصناعي»: صب الخرسانة بالجسر الموقت وسط درنة ينتهي مساء اليوم
نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي

نورلاند وقائد «أفريكوم» يصطحبان 13 طنًا من المساعدات الأميركية إلى بنغازي
شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة

شاهد في «تغطية خاصة»: إلى جانب درنة.. مناطق منكوبة تنشد المساعدة
رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ

رئيس توتنهام: تعيين مورينيو وكونتي كان خطأ
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجارح يعلن ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة في درنة
الجارح يعلن ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة في درنة
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة
وصول 20 شاحنة مياه لمنطقة شيحة في درنة
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال درنة»
شركة الكهرباء: إعادة التيار لمستشفى البياضة القروي و«أطفال درنة»
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها
فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة الهوية
فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة غرب بنغازي
تقارير رسمية: لا صحة لارتفاع منسوب المياه بسد وادي القطارة ......
المزيد
حماد يصدر قرارًا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال فاقدي الأهل
حماد يصدر قرارًا بمنح صفة «مكفول من الدولة» للأطفال فاقدي ......
الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة
الجارح: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 3802 حالة وفاة...
الجارح: فرص العثور على ناجين بعد 10 أيام من الكارثة ضئيلة.. والتجاذبات السياسية مضرة
الجارح: فرص العثور على ناجين بعد 10 أيام من الكارثة ضئيلة.. ......
فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث مجهولة الهوية
فريق إماراتي مرسل من الإنتربول يبدأ مهمة التعرف على الجثث ......
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها
نورلاند: أميركا ستدعم إعادة الإعمار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها...
المزيد