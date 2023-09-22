الجارح يكشف ارتفاع عدد ضحايا «دانيال» إلى 3753 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

‫أعلن الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، محمد الجارح، ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» إلى 3753 وفاة، بعد انتشال 168 جثة، أمس الخميس.

وأشار الجارح، في مؤتمر صحفي من مدينة شحات مساء اليوم الجمعة، إلى وضع خطة للرعاية النفسية في المناطق المتضررة جراء العاصفة.

مجموعة استشارية لدعم اللجنة

وقال الجارح، إنه سيجري تشكيل مجموعة استشارية من عدد من الشخصيات لتقديم الدعم للجنة العليًا للطوارئ،

ثم أشار إلى مسألة تشكيل لجنة تسييرية لبلدية درنة، مؤكدًا أنها ستكون صوت المدينة خلال المرحلة المقبلة، وهي بديل عن المجلس البلدي المقال.

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وأشار إلى أن مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة سيعقد في العاشر من أكتوبر المقبل، وهو ما أعلنته الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى أنه سيجري طرح أفكار «حديثة وسريعة» من أجل إعادة الإعمار في درنة والمناطق الأخرى المتضررة جراء «دانيال».