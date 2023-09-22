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حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 03:42 مساء
حماد يوجه بتسهيل إجراءات قبول الطلاب النازحين من المناطق المتضررة جراء «دانيال»
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، (أرشيفية: صفحة الحكومة على فيسبوك)
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وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بتسهيل إجراءات قبول وتسجيل الطلاب النازحين من مناطق الجبل الأخضر المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

جاء ذلك في كتاب إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتعليم التقني، حسب ما نشرته الحكومة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

عدم التشديد في إجراءات الطلاب النازحين
وطالب حماد بـ«عدم التشديد في الوقت الحالي على الطلاب النازحين فيما يتعلق بتوفير الوثائق الرسمية اللازمة، والاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم، على أن تقدم باقي المستندات المطلوبة في وقت لاحق حالما تسمح الظروف».

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وأضاف: «هذا الإجراء سيسهم في تخفيف العبء عن الطلاب المتضررين بمنحهم الفرصة للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وعدم تفويت العام الدراسي. كما يعكس الحس الإنساني وتفهم الظروف الصعبة التي يمرون بها».

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