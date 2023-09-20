وزيرة المرأة بحكومة حماد: لم يفتح الباب أمام تبني أطفال ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، انتصار عبود، إنها تريد تبني طفل من مدينة درنة، ولكن لم يفتح الباب من الأساس في هذا الموضوع.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال خلال مداخلة مع قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تسجيل انتهاكات ضد الأطفال بغرض التبني.

وزيرة المرأة: لدينا قاعدة بيانات للنساء المفقودات أو المتوفيات سنعلنها بعد الحصر النهائي

وتابعت عبود: «لدينا قاعدة بيانات خاصة للنساء المفقودات أو المتوفيات، ولكن من الصعب الآن وضع نسبة إلا بعد الحصر النهائي، ودورنا كوزارة مرأة الإسهام في البحث عن المفقودين من النساء والأطفال، لتسهيل الإجراءات مع الجهات ذات الاختصاص».

وأضافت أن الوزارة حصرت الأسر المقيمة في المدارس، ولكن كل يوم يظهر ناجون جدد. لذلك من الصعب الحديث عن أرقام، متابعة: «لا أستطيع الحديث عن رقم إلا بعد أن تتحدث الحكومة، ودور الوزارة الآن مهم جدا من ناحية الدعم النفسي».

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تجريم تصوير الأطفال في المناطق المنكوبة

من جهتها، طالبت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، بحماية حقوق الأطفال في هذه الظروف وفق الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن تصوير الأطفال معارض لكل القوانين الوطنية والدولية، ومعبرة عن استغرابها من وزارة المرأة «التي ليس لديها علم بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال». واعتبرت أن «الوضع النفسي في درنة صعب جدا، بالتالي لا بد من لم شمل العائلات مع بعضها البعض، للتخفيف من المشاعر السلبية وآثار الصدمة».

أما الناشط المدني سعد آدم القطعاني فقال: «الأطفال والمرأة في درنة لم يتلقوا أي دعم نفسي»، واصفا الحديث عن هذا الملف بـ«المزايدات»، ومتابعا: «نحن نثمن دور الجميع في درنة، ولكن وزارة المرأة بالحكومة الليبية لم تقدم شيئا. كل الدعم المقدم جاء من الهلال الأحمر والكشافة».