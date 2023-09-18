حملة تطعيم لفرق الإغاثة والأطفال في درنة والمناطق المنكوبة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، انطلاق حملة تطعيم بدأت بمدينة درنة، واستهدفت مقدمي الخدمة وفرق الإغاثة والأطفال في المناطق المنكوبة.

وأشار المركز في بيان إلى «توفير فرص التطعيم لجميع الأعمار، بدءا من مقدمي الرعاية وفرق الإنقاذ وصولا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و15 عاما»، موضحا أنها تهدف إلى «تقديم الحماية اللازمة للفرق والأطفال ضد مجموعة من الأمراض التي قد تظهر في ظل الكوارث الطبيعية».

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الوضع الوبائي «مستقر» في درنة

ويوم الأحد، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، أن الوضع الوبائي في مدينة درنة يعد مستقرا، نافيا صحة الأخبار المتداولة عما تسببه الجثث في درنة من أمراض وأوبئة. وأشار السائح إلى أن «الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم، ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار وعدم استهلاك المياه المعلبة».

وأوضح: «غرف الطوارئ في المناطق المنكوبة تتابع تعليمات رئاسة الوزراء، وتستجيب لأي مستجدات طارئة».

من حملة التطعيم في درنة والمناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»، 18 سبتمبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من حملة التطعيم في درنة والمناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»، 18 سبتمبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من حملة التطعيم في درنة والمناطق المنكوبة من العاصفة «دانيال»، 18 سبتمبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)