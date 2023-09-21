قائد «أفريكوم» يثني على جهود القيادة العامة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار شرق وجنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى قائد القيادة العسكرية في أفريقيا «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي، على «جهود القيادة العامة في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا» وفق ما نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

واستقبل قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة في بنغازي، قائد «أفريكوم» الجنرال مايكل لانغلي رفقة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت.

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وقدم لانغلي والوفد المرافق له، للمشير حفتر تعازيهم إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات التي شهدتها مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، مؤكدًا على تقديم الولايات المتحدة للإسعافات الطبية ومواد الإغاثة المختلفة لدعم المتضررين من الفيضانات.

تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب

وأضاف مكتب إعلام القيادة العامة أن لقاء المشير حفتر مع الوفد الأميركي «تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة»، بعدما «أثنى على جهود القيادة العامة في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية لليبيا».

ووصل قائد «أفريكوم» والوفد المرافق له إلى مدينة بنغازي، بعد يوم من زيارته العاصمة طرابلس، ولقائهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

لقاء حفتر مع قائد «أفريكوم» والوفد المرافق له، الخميس 21 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع قائد «أفريكوم» والوفد المرافق له، الخميس 21 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)

لقاء حفتر مع قائد «أفريكوم» والوفد المرافق له، الخميس 21 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)