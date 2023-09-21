حماد وسفير تركيا يزوران درنة

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز مدينة درنة للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال» التي ضربتها الأسبوع الماضي.

وتفقد حماد ويلماز المستشفى الميداني التركي في المدينة، الذي أنشأته الحكومة التركية لمساعدة ضحايا الإعصار، كما ناقشا خلال الجولة جهود فرق الإنقاذ التركية ودورها في عمليات البحث وانتشال الضحايا، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات المحلية والدولية الأخرى، حسب بيان الحكومة المكلفة من مجلس النواب على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشاد حماد بالدعم الذي قدمته فرق الإنقاذ التركية منذ وصولها درنة، وإسهامها في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص الذين كانوا تحت أنقاض المباني التي جرفتها السيول والفيضانات.

لقاء حماد مع وفد شركات مصرية

وأمس الأربعاء، بحث حماد ملف إعادة إعمار درنة وضواحيها مع عدد من ممثلي الشركات المصرية في ليبيا، بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

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وأكد حماد ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لأهميتها في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

حماد خلال زيارته مدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

سفير تركيا خلال زيارته مدينة درنة، 21 سبتمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)