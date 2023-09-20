حكومة حماد تطلق موقعا لتلقي بلاغات المفقودين جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موقعا خاصا لتقديم بلاغات المفقودين جراء العاصفة «دانيال» في المنطقة الشرقية عامةً ومدينة درنة خصوصا.

ويهدف الموقع إلى تسهيل عملية تلقي البلاغات، ومساعدة الجهات المختصة في جهود البحث والإنقاذ، حسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك». اضغط هنا لزيارة الموقع

2213 مفقودا

ويشير الموقع إلى أن إجمالي عدد المفقودين جراء العاصفة بلغ 2213 شخصا، كما يتضمن نموذجا لتقديم البلاغ.

- شهادات لـ«فرانس برس».. ليبيون يكابدون مرارة انتظار مصير أحبتهم المفقودين في درنة

- «البحث عن المفقودين» تواصل أعمالها في درنة

ويُطلب من مقدم البلاغ كتابة اسمه الثلاثي وتاريخ اختفاء المبلغ عنه والجنسية والعمر وتاريخ الميلاد والجنس والمدينة وعنوان السكن ورقم الهاتف وصورة شخصية للمفقود.