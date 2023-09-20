فرق هيئة التعرف على المفقودين تنتشل 115 جثة في وادي الخبطة شرق درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء اليوم الأربعاء، أن الفرق التابعة لها تمكنت من انتشال 115 جثة في وادي الخبطة شرق مدينة درنة، مشيرة إلى أخذ 62 عينة منها.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «في ظل الظروف الصعبة والتضاريس والمنحدرات الجبلية الوعرة، ومن شرق مدينة درنة بالتحديد، ما زالت فرق الاستطلاع والاستكشاف والاستخراج بالهيئة تقوم بأعمالها في انتشال وأخذ العينات من الجثث مجهولة الهوية».

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وأوضحت الهيئة أن الفرق التابعة لها «انتشلت 115 جثة بوادي الخبطة، وأخذت 62 عينات منها، وما زال العمل جاريا».

وتواصل فرق الاستطلاع والاستكشاف التابعة لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة مساعدة الأهالي بالمدن المتضررة في البحث عن ذويهم داخل الأحياء السكنية المنكوبة في مدينة درنة.

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين أثناء انتشال الجثامين من وادي الخبطة شرق درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين أثناء انتشال الجثامين من وادي الخبطة شرق درنة، الأربعاء 20 سبتمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)