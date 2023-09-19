رحيل: توفير 800 مليون دينار لفروع مصارف المنطقة الشرقية منذ الثلاثاء الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي رحيل، توفير 800 مليون دينار لفروع مصارف المنطقة الشرقية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي، مشيدا بجهود فريق السيولة بالمصرف في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأزمة التي شكلها المصرف المركزي بشأن مواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة في شرق البلاد، والذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر المصرف المركزي في طرابلس، برئاسة المحافظ الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل، وبحضور مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

نقل فروع المصارف بالمناطق المنكوبة

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص للوقوف على آخر مستجدات عمل اللجنة، ومتابعة ما جرى اتخاذه من إجراءات بشأن المناطق المنكوبة، وبحث إمكان نقل فروع المصارف المتوقفة في المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى مجاورة لها، لتقديم الخدمات، وتذليل الصعاب أمام المواطنين.

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وخلال الاجتماع، قدم رحيل إحاطة حول عمل لجنة الأزمة، وعقد اجتماعها في مدينة بنغازي، وزيارتها المناطق المتضررة، والإجراءات العاجلة التي اتخدتها فروع المصارف، لعودة عملها، وتوفير الخدمات المصرفية والسيولة بالمناطق المتضررة.

وأشاد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، خلال الاجتماع، بـ«جهود فريق السيولة الذي نجح في توفير 800 مليون دينار لفروع مصارف المنطقة الشرقية عبر الجسر الجوي الذي انطلق منذ الثلاثاء الماضي»، وفق المصرف.

الاجتماع الأول للجنة المصرف المركزي

وعقدت لجنة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي لمواجهة الظروف الطارئة بالمناطق المنكوبة شرق ليبيا، يوم الخميس، اجتماعها الأول برئاسة رحيل، ونائب رئيس اللجنة أحمد اشتيوي، في مقر المصرف المركزي بمدينة البيضاء.

واستهلّت اللجنة أعمالها بزيارة ميدانية لعدد من المناطق المتضررة في منطقتي مراوة وقندولة، والمناطق المحيطة بها في الجبل الأخضر. وتوصلت اللجنة إلى عدة توصيات، أهمها فتح حساب مصرفي طرف مصرف ليبيا المركزي، يكون مخصصا لجمع تبرعات المصارف التجارية بالخصوص.