«المركزي» يعلن فتح حساب مصرفي لجمع تبرعات المصارف التجارية لمتضرري «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، فتح حساب مصرفي، يكون مخصصًا لجمع تبرعات المصارف التجارية، لمواجهة الظروف الطارئة بالمنطقة الشرقية جراء العاصفة «دانيال».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بشأن مواجهة الظروف الطارئة بالمنطقة الشرقية، برئاسة مرعي البرعصي نائب المحافظ، وأحمد اشتيوي نائب رئيس اللجنة، وذلك في مقر المصرف المركزي بمدينة البيضاء، بحسب بيان نشرته صفحة المركزي على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن اللجنة أعمالها استهلّت بزيارة ميدانية لعدد من المناطق المتضررة في منطقتي مراوة وقندولة والمناطق المحيطة بها بالجبل الأخضر.

وقال المركزي إن اللجنة توصلت إلى جملة من التوصيات، أهمها فتح حساب مصرفي، يكون مخصصًا لجمع تبرعات المصارف التجارية بالخصوص.

جانب من اجتماع اللجنة في مدينة البيضاء برئاسة مرعي البرعصي نائب المحافظ، الخميس 14 سبتمبر 2023 (صفحة المصرف المركزي على فيسبوك)

جانب من اجتماع اللجنة في مدينة البيضاء برئاسة مرعي البرعصي نائب المحافظ، الخميس 14 سبتمبر 2023 (صفحة المصرف المركزي على فيسبوك)