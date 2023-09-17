رومانيا تعتزم إرسال 55 طنًا من السلع الأساسية لشرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا أودوبيسكو، اليوم الأحد، اعتزام بلادها نقل 55 طنًا من السلع الأساسية إلى بنغازي بموجب آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزيرة، في منشور عبر حسابها على موقع «إكس»، إلى أن بلادها أرسلت أول طائرة من أصل 6 طائرات تنقل مساعدات إلى ليبيا لمواجهة الآثار المدمرة للفيضانات التي ضربت شرق البلاد.

- بالصور.. وصول طائرة مساعدات رومانية إلى بنغازي

وأفاد بيان سابق صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بأن الطائرة الرومانية وصلت مطار بنينا، حيث كان في استقبالها كل من وزير الخارجية المكلف من مجلس النواب عبدالهادي الحويج، والدفاع احميد حومة، والاستثمار علي السعيدي.

طائرة المساعدات الرومانية إلى ليبيا، 17 سبتمبر 2023. (حساب الخارجية الرومانية على موقع إكس)

طائرة المساعدات الرومانية إلى ليبيا، 17 سبتمبر 2023. (حساب الخارجية الرومانية على موقع إكس)