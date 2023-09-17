عبدالجليل: إطلاق حملة تطعيمات لكافة الفئات العمرية بمدينة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، حملة تطعيمات لكافة الفئات العمرية بمدينة درنة، ضد الأمراض التي تحصل بعد مثل هذه الكارثة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر.

وقال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن الحملة شملت كافة سكان المدينة، فضلاً عن الأطقم الطبية والعسكرية، واللجان والجهات العاملة داخل درنة.

عبدالجليل: حملة تطعيمات تستهدف ثلاث فئات

وأوضح أن الحملة تستهدف ثلاث فئات، الأولى هي فرق الإنقاذ وجرى استكمال إعطائهم اللقاح، والفئة الثانية هم العاملين في قطاع الصحة، والفئة الثالثة الأطفال من سنة إلى 15 سنة داخل مدينة درنة، حيث جرى وضع برنامج علمي دقيق للوصول إليهم في أنحاء المدينة.

لكنه عاد وقال إن اللقاحات متوفرة لدى الوزارة، وهي مستعدة لتقديمها لكل من يريد داخل مدينة درنة، بمن فيهم الصحفيون والإعلاميون وكافة الموجودين بالمدينة.

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عبدالجليل: لجنة عليا لتقديم الدعم النفسي لمدينة درنة

وأوضح عبدالجليل أنه سيجرى البدء في تنفيذ برنامج للرعاية النفسية وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأهالي، وكذلك فرق الإنقاذ بالتنسيق مع منظمات دولية، لافتًا إلى أن الحكومة شكَّلت لجنة عليا لتقديم الدعم النفسي لمدينة درنة، ومنحها الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، حيث وضعت اللجنة الخطة، وسوف تبدأ علمها من الغد.

كما أعلن الوزير عن دفن 31 جثة اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المدفونة إلى 3283 حالة حتى الآن، جراء الكارثة دانيال بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى إنشاء وتنشيط 6 مستشفيات في درنة للجراحات والحوادث الطارئة، واستخدام أجهزة حديثة، بالإضافة إلى تفعيل 7 مراكز صحية داخل المدينة.