عبدالجليل: دفن 3283 جثة من ضحايا «دانيال» حتى الآن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل دفن 31 جثة، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الجثث المدفونة إلى 3283 حالة حتى الآن، جراء الكارثة «دانيال» بالمنطقة الشرقية.

وأوضح عبدالجليل، خلال مؤتمر صحفي لفريق الطوارئ بالحكومة، أن هذه الإحصائية بناء على عدد الجثث المدفونة بشكل رسمي وبتصاريح دفن رسمية من النيابة العامة وتحت إشراف الطب الشرعي، لافتًا في الوقت نفسه إلى انتظار تأكيد عدد المفقودين من خلال فرق الإنقاذ.

عبدالجليل: إنشاء وتنشيط 6 مستشفيات و7 مراكز صحية في درنة

وأشار أيضًا إلى إنشاء وتنشيط 6 مستشفيات في درنة للجراحات والحوادث الطارئة، واستخدام أجهزة حديثة، بالإضافة إلى تفعيل 7 مراكز صحية داخل المدينة.

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- مقتل 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني بحادث سير في الطريق من بنغازي إلى درنة

حادث سير لفريق إغاثة يوناني

وقال إن حادث السير للفريق اليوناني المؤلف من 19 شخصًا وهو في طريقه من بنغازي إلى درنة، أسفر عن وفاة أربعة من أفراد الفريق وإصابة 15 آخرين بينهم سبعة إصاباتهم خطرة.

وأضاف عبدالجليل أن الحافلة التي كانت تقل فريق الإنقاذ اليوناني اصطدمت بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، تُوفي منها 3 أشخاص، وجُرح اثنان آخران في حالة خطرة.