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شاهد في «تغطية خاصة»: جريمة درنة.. لا نستثني منكم أحدًا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 08:36 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: جريمة درنة.. لا نستثني منكم أحدًا
لقطة مثبتة من بث «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 17 سبتمبر 2023
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تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الأحد، تغطيتها الخاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وتواصل الفرق المحلية والدولية لليوم السادس من وقوع الكارثة عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة، فيما تستمر قوافل الإغاثة من داخل وخارج ليبيا في الوصول إلى المناطق المنكوبة بالموازاة مع عمليات حصر الأضرار والخسائر، فيما لا تزال أرقام ضحايا الكارثة الصادة عن الجهات المختصة متضاربة.

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وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم، بدء تشغيل المستشفى الميداني الفرنسي في مدينة درنة، بينما لقي 4 أفراد من فريق إغاثة يوناني بحادث سير في الطريق من بنغازي إلى درنة مصرعهم، حيث كان مسافرًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

كما أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم، عودة 94% من خدمات الاتصالات لشبكة «المدار» و«ليبيانا» و«ليبيا للاتصالات التقنية» وشركة «الاتصالات الدولية» في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة.

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