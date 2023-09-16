حفتر يقوم بجولة بالطيران العمودي فوق المناطق المتضررة من السيول.. ويزور درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قام قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر بجولة تفقدية بالطيران العمودي لمدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جراء الفيضانات والسيول، الجمعة.

وقالت صفحة «شعبة الإعلام الحربي» إن الجولة شملت زيارة ميدانية لشوارع وأحياء مدينة درنة التي التقى فيها بالآهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط قوات القيادة.

حفتر يلتقي فرق الإنقاذ في درنة

كما التقى حفتر مع فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية للوقوف على تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق درنة.

- ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»

- النائب العام: استدعاء إدارة السدود لمعرفة المتسبب في كارثة درنة.. والتحقيقات تشمل السلطات المتعاقبة

- العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة

وأشاد قائد «قوات القيادة العامة» بـ «وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من جميع ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة».

حفتر خلال جولة في درنة، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)

صورة من أعلى للمناطق المتضررة من السيول في المنطقة الشرقية، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)

حفتر خلال جولة بالطيران العمودي فوق المناطق المتضررة من السيول بالمنطقة الشرقية، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)

صورة من أعلى للمناطق المتضررة من السيول في المنطقة الشرقية، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)

حفتر خلال جولة في درنة، 15 سبتمبر 2023 (شعبة الإعلام الحربي)