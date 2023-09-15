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ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 10:06 صباحا
ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. (أرشيفية: آكي)
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أجرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، اتصالين هاتفيين مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

وجددت ميلوني، خلال الاتصال الهاتفي بالدبيبة، تعازيها وتضامن الحكومة والشعب الإيطالي مع ليبيا في كارثة الفيضانات التي ضربت منطقتها الشرقية، وعلى وجه الخصوص مدينة درنة، إثر العاصفة «دانيال»، حسب بيان الحكومة الإيطالية الذي نقله موقع «ديكود 39».

بينما أعرب الدبيبة عن امتنانه للتحرك الإيطالي، لدعم السكان المتضررين في برقة، مع التركيز بشكل خاص على الوحدات التشغيلية لرجال الإنقاذ، والمواد اللازمة للعاملين في الصليب الأحمر الإيطالي، والخيام الميدانية التي يجرى تسليمها.

ميلوني تؤكد استعداد إيطاليا لمواصلة تقديم المساعدات لليبيا
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية الاستعداد الكامل لمواصلة أنشطة الإغاثة والمساعدات.

وخلال اتصالها مع حفتر، قدمت ميلوني تعازيها أيضا. بينما أعرب قائد قوات «القيادة العامة» عن امتنانه للتحرك الإيطالي، مع التركيز على الوحدات التشغيلية لرجال الإنقاذ والخيام الميدانية.

فرق إنقاذ إيطالية تتجه إلى ليبيا
غادرت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الإيطالية إلى ليبيا، وعلى متنهما أفراد من فرق الإنقاذ، وستهبطان في مطار الأبرق، حيث إنه الوحيد النشط بالقرب من المنطقة المتضررة من السيول.

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اهتمام إيطالي بمساعدة ليبيا بعد العاصفة «دانيال»

كما غادرت السفينة «سان جيورجيو» التابعة للبحرية الإيطالية إلى درنة، لتأمين المهام اللوجستية، بالإضافة لتقديم الدعم الطبي من أجل دعم سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات.

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