بلدية بنغازي تشكل لجنة لتنظيم وصول التبرعات إلى المدن المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لتنظيم وتسهيل إجراءات وصول التبرعات إلى أهالي المدن المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مطلع الأسبوع الجاري.

وحسب القرار رقم «84» لسنة 2023، تتشكل اللجنة برئاسة مندوب عن مديرية أمن بنغازي، وعضوية ممثلين عن مكتب خدمات المواطن بديوان البلدية، وإدارة الخدمات الصحية، ومفوضية المجتمع المدني، وفرع الشؤون الاجتماعية، وفرع الهيئة الليبية للإغاثة، ومفوضية الكشافة والمرشدات، ووكالة الجهود التطوعية للشباب.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في «تسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المقدمة من مؤسسات المجتمع والمتبرعين في النطاق الإداري لبلدية بنغازي إلى مدينة درنة والمناطق المُتضررة؛ وذلك بما لا يتعارض مع أعمال غرفة الطوارئ المشكلة» من الحكومة المكلفة من مجلس النواب، على أن تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية عن سير عملها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وشددت المادة الثالثة من القرار على ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا الناتج عن انهيار سدين وجسور بتأثير من عاصفة «دانيال»، ما زال مجهولًا.

وتابع غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف، «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».