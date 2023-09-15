شاهد.. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعما لمنكوبي «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ البث التليفزيوني المُوحَّد، اليوم الجمعة، تنفيذا لمبادرة أطلقتها قنوات فضائية ليبية في إطار الإسهام في الحملة الشعبية لمساعدة المنكوبين جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الجاري، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وتمكنت المبادرة حتى الآن من جمع تبرعات تقدر بمليون و136 ألف دينار ليبي. وتشارك في البث الموحد قنوات: «الوسط» (Wtv)، و«الوطنية»، و«ليبيا الأحرار»، و«المسار»، و«شبكة سلام»، و«منصة حكومتنا»، و«ليبيا الرسمية»، و«ليبيا الرياضية»، و«ليبيا الجديدة»، و«فبراير».

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وتأتي المبادرة تحت عنوان «الشاشة وحدة مع صرخة شعب»، حيث سيستمر الاستديو المُوحَّد 7 ساعات، ويجرى التدوير بين المُقدِّمين، وهم: إيمان الوحيشي، ومحمد الهونين، ومحمد حديد، ونبيل دخيل، وصال عتيق.

وتسببت العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلفت موجة نزوح كبيرة. كما تفيد آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي بأن عدد الوفيات يصل حتى الآن إلى 5200 شخص، بالإضافة إلى سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود. في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7