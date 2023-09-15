دوريات «المهام الخاصة» تشارك في البحث عن العالقين في درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت دوريات إدارة المهام الخاصة بعد توجهها من مدينة مصراتة إلى مدينة درنة أعمال البحث والتحري عن العالقين تحت الركام الذي خلفته العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت إدارة المهام الخاصة في بيان مقتضب، إن فرقة الغوص التابعة لها تشارك في أعمال البحث في البحر رفقة فرق الإنقاذ البحري الأخرى.

والأحد إلى الإثنين، اجتاحت العاصفة المتوسطية «دانيال» عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة، إن حجم الكارثة في ليبيا الناتج عن انهيار سدين وجسور بتأثير من عاصفة «دانيال»، ما زال مجهولًا.

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وتابع غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف، «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)

من مشاركة عناصر إدارة المهام الخاصة في أعمال البحث عن العالقين في درنة، 15 سبتمبر 2023. (إدارة المهام الخاصة)