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دفعة جديدة من المساعدات الإيطالية تغادر إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 07:14 مساء
دفعة جديدة من المساعدات الإيطالية تغادر إلى درنة
السفينة «سان جورجو» التابعة لقوات البحرية الإيطالية وصلت قبل ساعات إلى درنة، (آكي)
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أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» عن مغادرة دفعة جديدة من المساعدات المقدمة إلى المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» شرق ليبيا غادرت، اليوم الخميس، ميناء برينديزي متجهة نحو ليبيا لدعم المتضررين من الفيضانات.

وقالت «نوفا» إن «الأنشطة المنسقة من قبل الحماية المدنية الإيطالية لنقل الأفراد والمواد المفيدة للتعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الغزيرة التي ضربت ليبيا تتواصل دون توقف».

الدفعة الثانية من المساعدات الإيطالية إلى درنة
وأوضحت الوكالة أن السفينة «سان ماركو» التابعة للقوات البحرية الإيطالية «غادرت صباح اليوم ميناء برينديزي متجهة نحو السواحل قبالة سواحل مدينة درنة بدفعة جديدة من المساعدات تحتوي على 100 خيمة كاملة مع أسرة وأكياس نوم قادرة على استيعاب استضافة ألف شخص».

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وأضافت أن المساعدات الإيطالية الجديدة «تشمل مركبات نقل التربة ومركبات الإنقاذ وطائرتي هليكوبتر تابعتين لوزارة الدفاع الإيطالية، ونحو 5000 بطانية قدمها الصليب الأحمر الإيطالي، وثماني مضخات مياه تبرعت بها مناطق أبروتسو وكالابريا وكامبانيا، و30 نقالة طبية من منطقة بوليا».

وأكد وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي أن المساعدات التي غادرت اليوم نحو ليبيا «تضاف إلى ما جرى إرساله بالفعل في الساعات القليلة الماضية بفضل استخدام ثلاث طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية والتي نقلت مضخات المياه والمولدات والأحذية».

وأشار موسو ميتشي إلى أن «فرق الإطفاء المتخصصة في الدعم اللوجستي ومكافحة المخاطر المائية موجودة بالفعل في ليبيا، بالإضافة إلى أفراد من قيادة عمليات القوات المشتركة، ومن إدارة الحماية المدنية، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

اتصال وثيق لدعم المتضررين من الفيضانات في ليبيا
ونوهت وكالة «نوفا» إلى أنه «من المقرر أن تواصل الإدارة الوطنية، من خلال الاتصال الوثيق والمستمر مع الفريق الإيطالي على الأراضي والأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والهياكل التشغيلية، الاعتراف بالاحتياجات والأنشطة لدعم السكان الليبيين المتضررين من الفيضانات».

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، أرسل الصليب الأحمر الإيطالي «مركبات الإنقاذ والطوارئ إلى ليبيا، بالإضافة إلى المساعدات الأساسية التي تضم أربع مضخات مياه عالية السعة، ومضخة مياه متوسطة السعة، و4950 بطانية، و2520 زوجًا من أحذية العمل، و354 زوجًا من الأحذية المقاومة للماء، و1500 كيسًا للجثث».

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