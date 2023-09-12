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اهتمام إيطالي بمساعدة ليبيا بعد العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 06:48 مساء
اهتمام إيطالي بمساعدة ليبيا بعد العاصفة «دانيال»
آثار الدمار التي خلفتها السيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» في مدينة درنة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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أظهرت السلطات الإيطالية، خلال الساعات الماضية، اهتمامًا واسعًا لمساندة ليبيا بعد العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق البلاد، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن دمار هائل في البنية التحتية.

وجاء في مذكرة لقصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة) أن روما أعربت عن تضامنها مع عائلات الضحايا والشعب الليبي، فيما قامت بتفعيل الحماية المدنية لتتمكن من مساعدة ليبيا بأفضل طريقة ممكنة، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تواصل حكومته مع السلطات الليبية لتقييم نوع المساعدات التي سيُجرى إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي، وذلك على خلفية الأوضاع التي تمر بها ليبيا في أعقاب العاصفة.

تاياني: لا إيطاليون من بين الضحايا
وكتب تاياني على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أنه لا يوجد أي إيطاليين حتى الآن من بين الضحايا، مضيفًا: «تتابع الحكومة الإيطالية بعناية عواقب الفيضانات في ليبيا».

وقال إن فريقًا من الحماية المدنية غادر إلى ليبيا لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيطالية استجابت على الفور لطلبات الدعم للفيضانات في شرق ليبيا.

وقدمت السفارة الإيطالية في طرابلس تعازيها في ضحايا العاصفة «دانيال». وقالت السفارة على حسابها بموقع «إكس»: «نتضامن مع السلطات المحلية والمنظمات المشاركة في جهود الإغاثة»، معبرة عن استعداد بلادها للتدخل من خلال هياكل المساعدة الإنسانية الخاصة بها في هذا الصدد.

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وزارة الدفاع تعرض مساعدة المناطق التي غمرتها الفيضانات
من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «عرضنا على الفور مساعدة وزارة الدفاع للمناطق التي غمرتها الفيضانات، كما فعلنا بالنسبة للمغرب الذي ضربه الزلزال».

كما أعربت عضو مجلس الشيوخ عن حزب فورتسا إيطاليا ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ستيفانيا كراكسي، عن التضامن مع الشعب الليبي. وقالت كراكسي: «أتابع بعناية الأخبار الواردة خاصة من شرق البلاد، حيث يجري تسجيل أخطر الأضرار وأكبر عدد من الضحايا بسبب الكارثة».

شركات النفط مستعدة لمساعدة المناطق المتضررة
من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن شركات النفط العالمية العاملة في ليبيا، بما في ذلك إيني الإيطالية، عبرت عن الاستعداد الكامل لمساعدة المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال».

وقالت إن شركات النفط العالمية العاملة في قطاع النفط الليبي (إيني وتوتال وريبسول وأوم في وينترشيل وشلمبرجر) مستعدة لاستخدام جميع إمكاناتها للمساعدة في تلبية الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية لمدن المنطقة الشرقية المتضررة.

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