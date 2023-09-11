إيطاليا: مستعدون لتقديم المساعدة الإنسانية لمواجهة عواقب الفيضانات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، مساء اليوم الإثنين، استعداد بلاده للتدخل من خلال هياكل المساعدة الإنسانية لمواجهة عواقب الفيضانات في ليبيا.

وقال تاياني، عبر حسابه على موقع «إكس»، إن «الحكومة الإيطالية تتابع بعناية عواقب الفيضانات في ليبيا، من خلال التواصل مع السلطات الليبية لتقييم نوع المساعدات التي سيتم إرسالها على الفور إلى الشعب الليبي»، مشيرًا إلى عدم وجود أي إيطاليين عالقين في الوقت الحالي.

وتابع: «إيطاليا تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا بشدة، وتسبب في فيضانات ودمار في مدن مختلفة».

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وشهدت مدن شرق ليبيا كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال»، المصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.