إيطاليا ترسل طائرتي شحن وسفينة لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرتي شحن من طراز «C 130» تابعتين لسلاح الجو، وكذلك السفينة «سان جورجو» التابعة لقوات البحرية، لدعم عمليات البحث والإنقاذ في شرق ليبيا، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، إن «هيئة الدفاع والقوات المسلحة ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جرّاء الفيضانات المدمرة»، بعد أن أمر هيئة الأركان العامة للدفاع وقيادة العمليات المشتركة منذ يوم أمس بتقديم كل مساعدة ممكنة على الفور، من جانب القوات المسلحة الإيطالية إلى ليبيا وشعبها.

طاقم الإنقاذ الإيطالي

ووفقًا للوزارة، فـ«بعد استطلاع مفصل جرى إجراؤه أمس للإمكانات المتاحة، ستغادر القطع العسكرية السالفة الذكر اليوم من مطار بيزا العسكري في رحلات تقل أفراد فرقة الإطفاء، وعلى وجه الخصوص، وخبراء في مجال المخاطر المائية مع معدات الدعم ذات الصلة والمواد اللوچستية الأساسية».

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وذكرت الوزارة، أنه «في غضون ذلك، أبحرت سفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية» والتي «ستصل إلى درنة خلال الـ24 ساعة المقبلة، لضمان إتمام المهام اللوچستية، القيادة والسيطرة، فضلاً عن تقديم الدعم الطبي للجهاز الصحي الوطني الذي جرى تسخيره لدعم سكان المناطق التي غمرتها الفيضانات».

سفية إيطالية ثانية للتدخل في درنة إذا تطلب الموقف

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه «علاوة على ذلك، إذا تطلبت الظروف الميدانية، فسيجري استخدام سفينة (سان ماركو) العسكرية أيضًا لنقل بقية أفراد الدفاع المدني والصليب الأحمر الإيطاليين وجميع المواد اللازمة لتقديم الدعم من جانب جهاز الدفاع». واختتمت بالقول، إن «من بين هذه الآليات طائرتين مروحيتين أيضًا ستستخدم لأنشطة البحث والانتشال المحتملة» وفق ما نقلته «آكي».

ونوهت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» بأنه من المنتظر أن تهبط طائرات الشحن القادمة من روما في مطار الأبرق بجوار شحات، وهو المطار الوحيد النشط بالقرب من المنطقة المتضررة من السيول والفيضانات.