ميلوني توجه بمساعدة المتضررين في ليبيا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها وتضامنها مع ضحايا والمتضررين جراء العاصفة «دانيال»، التي تسببت في فيضانات وأمطار شديدة ضربت مناطق واسعة من شرق ليبيا، وخلّفت دمارا هائلا ومقتل وفقدان الآلاف.

وأعلنت ميلوني أنها طلبت من قطاع الحماية المدنية في إيطاليا الاستعداد لتوفير المساعدات الطارئة المطلوبة للشعب الليبي، كما نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية.

وقال مكتب رئيسة الوزراء في بيان: «تعبر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تعازيها للضحايا والمتضررين جراء العاصفة دانيال، التي ضربت أجزاء من شرق ليبيا وسببت دمارا ووفيات».

وأضاف: «تعبر إيطاليا عن كامل تضامنها مع عائلات الضحايا والشعب الليبي، وفعلت قطاع الحماية المدينة، لتقديم أفضل مساعدة ممكنة إلى ليبيا في هذا الظرف الطارئ».

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وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، استعداد الاتحاد لمساعدة المناطق الليبية المتضررة من العاصفة «دانيال».

كما عبر ممثل الاتحاد للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، عن حزنه لصور الدمار في ليبيا نتيجة الظروف الجوية القاسية التي تسببت في خسارة مأساوية في الأرواح، مؤكدا متابعة الاتحاد الأوروبي عن كثب الأوضاع، واستعداده لتقديم الدعم.