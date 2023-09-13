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الاتحاد الأوروبي يعلن حصيلة المساعدات الأولية لجهود الإغاثة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 10:41 مساء
الاتحاد الأوروبي يعلن حصيلة المساعدات الأولية لجهود الإغاثة في ليبيا
الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل بوينو (أرشيفية: الإنترنت)
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اعلن الاتحاد الأوروبي تفعيل آليته للحماية المدنية للمشاركة في جهود الإغاثة في ليبيا، بناء على طلب السلطات الليبية، وذلك من خلال تقديم مساعدات غذائية وإغاثية ومخصصات مالية، لمواجهة آثار العاصفة «دانيال»، التي ضربت المنطقة الشرقية.

جاء ذلك في تسجيل مصور للناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو، عبر صفحة صفحة بعثة الاتحاد على «فيسبوك».

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مساعدات إغاثية من الاتحاد الأوروبي لمواجهة آثار العاصفة «دانيال»
وقال الناطق الأوروبي إن دول ألمانيا وفنلندا ورومانيا قدمت إمدادات إنسانية مثل المواد الغذائية وخزانات المياه والخيام والبطاطين و800 مولد كهربائي وإمدادات أخرى.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خصص نصف مليون يورو كمساعدة طارئة وأولى للشركاء في المجال الإنساني في المناطق المنكوبة، بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية بشكل منفرد خلال هذه الأيام.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المتابعة الدقيقة للمنطقة المنكوبة وحجم الكارثة أظهرا أن «المسؤولية تحتم علينا طلب الاستغاثة الدولية، ومن كل الدول والمنظمات دون استثناء، فالكارثة مهولة وأكبر من قدرات ليبيا».

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