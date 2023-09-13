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الأمم المتحدة: نحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:17 صباحا
الأمم المتحدة: نحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا جراء «دانيال»
فريق منظمة الصحة العالمية خلال زيارة ميدانية لمنطقة متضررة جراء «دانيال» شرق ليبيا، 12 سبتمبر 2023. (البعثة الأممية)
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قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن المنظمة تقوم بتعبئة الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا جراء العاصفة «دانيال» التي تسببت أضرار ودمار بالغ في المنطقة الشرقية.

ونقل دوغاريك تعازي الأمين العام أنطونيو غوتيريس للسلطات الليبية وأسر الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العاصفة، مشيرا إلى بيانات الهلال الأحمر الليبي التي تظهر وفاة وفقدان الآلاف في الفيضانات والسيول، حسب تصريح نقلته صفحة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا على موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وأضاف: «في هذا الوقت العصيب، تذهب أفكارنا إلى الآلاف من الأشخاص المتأثرين هناك في مجتمعاتهم المحلية، ونعرب عن تضامننا مع جميع الناس في ليبيا في هذه المحنة».

فريق الأمم المتحدة في ليبيا
وأشار دوغاريك إلى وجود فريق للأمم المتحدة في ليبيا يقدم استجابة عملية للوضع، كما تعمل المنظمة الأممية مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين للحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية للأشخاص في المناطق المتضررة.

وأكمل: «كما نقوم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقييم الاحتياجات ودعم جهود الإغاثة المستمرة».

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