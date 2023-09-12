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الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 09:14 مساء
الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة
جانب من مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة فتح الله الزني، مساء اليوم الثلاثاء، بدء تسيير الجسر الجوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل المساعدات والفرق المختصة في عمليات الإغاثة والبحث والإنقاذ، للتعامل مع آثار العاصفة «دانيال».

وأشار الزني، في مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، إلى وصول سيارات إسعاف من مؤسسة النفط والإسعاف العمودي بمساندة من المؤسسة.

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شحنات إغاثة من وزارة الداخلية.. وقافلة من هيئة المفقودين إلى درنة
وقال إن وزارة الداخلية أرسلت شحنات إغاثة لتعزيز جاهزية مديريات الأمن بالمنطقة الشرقية، كما أرسلت هيئة المفقودين قافلة تصل مساء اليوم إلى درنة بالتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية والنيابة العمومية.

وأوضح أن الفيالق الشبابية «فزعة خون» استلمت مواقعها اليوم، وتوزعت على 4 فرق لمساندة الجهود الإغاثية للنازحين ومساندة أجهزة الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص، وتصل مساء اليوم فرقة إسناد شبابي تطوعية من مدينة طبرق لتعزيز الإسناد الشبابي في درنة.

شركة الكهرباء تسيِّر قافلة ثانية إلى البلديات المنكوبة
وأكد أن شركة الكهرباء بدأت في تسيير القافلة الثانية لتعزيز الفرق العاملة في البلديات المنكوبة، لافتًا إلى أن قطاع المواصلات بدأ فتح المسارات الترابية بعد قطع الطرق جراء السيول حتى تتمكن فرق الإغاثة من الدخول إلى درنة.

الزني: 8 طائرات جزائرية محملة بمواد الإغاثة تصل مساء اليوم
وتابع أن مساندة تضامنية من الجزائر مكونة من 8 طائرات محملة بمواد الإغاثة والفرق المختصة سوف تصل مساء اليوم الثلاثاء، منوهًا بأن درنة هي أكبر المدن المنكوبة جراء السيول والفيضانات.

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