«حكومة الوحدة» تأذن بالتعاقد لإعادة تأهيل البنية التحتية بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أذن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد مع الشركات العالمية لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المنكوبة وصيانة الجسور ومجاري الأودية.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (558) لسنة 2023، على أن «يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع الشركات العالمية المتخصصة على إعادة إنشاء العبارات الخرسانية المقامة على مجاري الأودية وصيانة عدد من الجسور بالمناطق المنكوبة شرق البلاد».

- تكليف وزارتي «الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية» بحصر المتضررين بالبلديات المنكوبة وتوفير احتياجاتهم العاجلة

- «حكومة الوحدة» تخصص 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة شرق ليبيا

- «حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

وكلف مجلس الوزراء كلًا من وزارتي الحكم المحلي والشؤون الاجتماعية بحصر المتضررين في البلديات المنكوبة شرق ليبيا وصرف الاحتياجات الضرورية والعاجلة لهم.

وكذلك تخصيص ملياري دينار لصندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار شرق البلاد، وتخصيص 500 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في البلديات المنكوبة.