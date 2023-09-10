الطرابلسي ووزير الداخلية القطري يبحثان سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، صباح اليوم الأحد، مع وزير الدولة للشؤون الداخلية في دولة قطر الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني، وذلك «لبحث سبل تطوير التعاون الأمني بين البلدين»، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الطرابلسي استعرض مع الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني خلال الاجتماع «علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

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ورافق الطرابلسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته الدوحة التي وصلها مساء أمس السبت، في زيارة عمل التقى خلالها مع أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بقصر لوسيل، بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

واستعرض الدبيبة مع أمير قطر خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة السودانية.