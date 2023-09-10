أمير قطر يؤكد للدبيبة دعم الدوحة الكامل للمسار السياسي والحلول السلمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، دعم الدوحة «الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا»، وفق وكالة الأنباء الرسمية «قنا».

واستقبل أمير قطر بمكتبه في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة صباح اليوم الأحد، الدبيبة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد، التي وصلها أمس السبت على رأس وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

مناقشات الدبيبة وأمير قطر

وقالت «قنا» إن أمير قطر استعرض مع الدبيبة خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى أبرز القضايا والمستجدات التي تهم البلدين الشقيقين.

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وأضافت الوكالة أن الدبيبة أطلع الأمير تميم على أبرز التطورات في ليبيا، معربًا عن شكره وتقديره على دعم قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها، فيما أكد أمير قطر من جانبه على موقف بلاده الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية.

المشاركون في لقاء الدبيبة وأمير قطر

حضر المقابلة من الجانب القطري، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد الخليفي، ووزير الرياضة والشباب صلاح بن غانم العلي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

وحضرها من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للدبيبة.