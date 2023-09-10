الدبيبة وأمير قطر يؤكدان ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان، والحفاظ على وحدته واستقراره».

واستقبل أمير قطر، اليوم الأحد، الدبيبة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، وبحثا تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق منصة «حكومتنا».

الدبيبة في الدوحة

حسب البيان، ناقش رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» مع أمير قطر عددا من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية والمواصلات والرياضة، بالإضافة إلى «بحث آفاق التعاون في مجال التدريب بقطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال».

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وصل الدبيبة، مساء السبت، العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية. واستقبل وزير الرياضة والشباب القطري، صلاح بن غانم العلي، الدبيبة والوفد الليبي، دون كشف مزيد التفاصيل عن مدة الزيارة وجدول أعمالها، فضلا عن أسماء الوفد المرافق للدبيبة.

الدبيبة وأمير قطر في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، 10 سبتمبر 2023. (حكومتنا)

الدبيبة وأمير قطر في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد، 10 سبتمبر 2023. (حكومتنا)