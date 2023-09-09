الدبيبة يصل قطر.. ويلتقي الأمير تميم غدًا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، إن وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي كان في استقبال الدبيبة والوفد الليبي، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن مدة الزيارة وجدول أعمالها، فضلًا عن أسماء الوفد المرافق للدبيبة.

وأظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مرافقة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي للدبيبة.

من مراسم استقبال الدبيبة والوفد المرافق له خلال زيارته قطر، 9 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من مراسم استقبال الدبيبة والوفد المرافق له خلال زيارته قطر، 9 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للدبيبة)

من مراسم استقبال الدبيبة والوفد المرافق له خلال زيارته قطر، 9 سبتمبر 2023. (المكتب الإعلامي للدبيبة)