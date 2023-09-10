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إطلاق نار على مخازن شركة الكهرباء في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 12:06 صباحا
إطلاق نار على مخازن شركة الكهرباء في زليتن
من معاينة مخازن شركة الكهرباء في زليتن بعد تعرضها لإطلاق نار، 9 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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تعرض مقر مخازن الشركة العامة للكهرباء في مدينة زليتن إلى إطلاق نار، صباح السبت، على ما أعلنت وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن مطلق النار لاذ بالفرار، فيما قامت دوريات الشرطة الكهربائية رفقة أعضاء البحث الجنائى زليتن بحماية المقر وتأمين فرق صيانة الكهرباء، ولا تزال عمليات البحث جارية عن الفاعل.

وجاء حادث إطلاق النار بعد يوم من إعلان الإدارة العامة للشرطة الكهربائية إزالة محطة الكهرباء 30 المغذية لمصنع العملة الرقمية الـ«بيتكوين» في مدينة زليتن، الذي أوقف نشاطه في يونيو الماضي.

- ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة
- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

ضبط «مصنع بيتكوين» في زليتن
في 22 يونيو الماضي، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضبط صينيين، ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية خلال تفتيش موقع لصهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في زليتن.

وعثرت قوات الأمن خلال المداهمة على «منظومة التحويل الرقمية، وكذلك المبردات الخاصة بها التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي (التيرا)».

وتحدث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، في العاشر من يوليو الماضي، عن نشاط تعدين الـ«بيتكوين» في ليبيا، وأوضح في كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة: «قالوا لي مصنع عملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا الثانية على مستوى العالم في تعدين البيتكوين»، مشيرا إلى أن «الكثير مما يتردد حول نشاط التعدين للعملات الرقمية صحيح».

من معاينة مخازن شركة الكهرباء في زليتن بعد تعرضها لإطلاق نار، 9 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)
من معاينة مخازن شركة الكهرباء في زليتن بعد تعرضها لإطلاق نار، 9 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)
من معاينة مخازن شركة الكهرباء في زليتن بعد تعرضها لإطلاق نار، 9 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)
من معاينة مخازن شركة الكهرباء في زليتن بعد تعرضها لإطلاق نار، 9 سبتمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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