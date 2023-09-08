  • Alwasat News
Atwasat

إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 سبتمبر 2023, 02:35 مساء
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
alwasat radio

أعلنت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية إزالة محطة الكهرباء 30 المغذية لمصنع العملة الرقمية «البيتكوين» في مدينة زليتن، الذي أوقف نشاطه في يونيو الماضي.

نفذ أعمال الإزالة فنيو الشركة العامة للكهرباء، بمعاونة أعضاء شرطة الكهرباء في فرع زليتن، وذلك بتعليمات من النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط «مصنع البيتكوين» في زليتن
في 22 يونيو الماضي، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضبط صينيين، ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية خلال تفتيش موقع لصهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في زليتن.

- ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن
- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة
- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

وعثرت قوات الأمن خلال المداهمة على «منظومة التحويل الرقمية، وكذلك المبردات الخاصة بها التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي (التيرا)».

جاء ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد تقصي وقائع تعدين العملات المشفرة «البيتكوين» ومثيلاتها في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة.

الدبيبة يحذر من تأثير تعدين «البيتكوين» على شبكة الكهرباء
في العاشر من يوليو الماضي، تحدث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة عن نشاط تعدين «البيتكوين» في ليبيا، موضحا أنه «يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية».

وأضاف الدبيبة: «قالوا لي مصنع عملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا الثانية على مستوى العالم في تعدين البيتكوين»، مشيرا إلى أن «الكثير مما يتردد حول نشاط التعدين للعملات الرقمية صحيح».

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي

«نهارات لندنية».. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي
الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح

الاتحاد السعودي يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح
هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي

هدف واحد يفصل نيمار عن معادلة أهداف بيليه مع المنتخب البرازيلي
3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا

3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا
كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة

كوريا الشمالية تكشف عن غواصة نووية هجومية جديدة
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأرشيف السري الكامل لحرب أكتوبر
ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء

ثورة السيارات ذاتية القيادة... في الطريق لكن ببطء
القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية

القضاء الفرنسي يؤيد قرار حظر العباءة في المدارس الرسمية
حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري

حماد يناقش مع شركات أميركية الخطوات اللوجستية لتطوير ميناء سوسة البحري
(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي
(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار

(المُجند)» رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار
علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة

علي سالم: التراكم المسرحي مكنني من اتقان دور بلال في فيلم الرسالة
رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا

رئيس «لا ليغا»: ميسي كان بإمكانه إنهاء مسيرته في إسبانيا
بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)

بالموشحات والمالوف.. بوشناق يطرب «ليالي المدينة» (صور)
رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال

رونالدو يسعى لمزيد الإنجازات وفخور بمشواره مع البرتغال
دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين

دراسة: ازدياد الإصابات بالسرطان عالميا لدى الأشخاص دون سن الخمسين
1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 أشهر

1.2 مليار دينار مخصصات «جهات أمنية» تابعة لـ«الرئاسي» و«حكومة الدبيبة» خلال 8 ...
المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا

المنتخب الوطني يتعادل مع غينيا الإستوائية 1-1 في ختام تصفيات أمم أفريقيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقررة أممية: مجموعات عسكرية طردت أكثر من 22 ألف ساكن من وسط بنغازي
مقررة أممية: مجموعات عسكرية طردت أكثر من 22 ألف ساكن من وسط ...
اعترفت بأنها «مكان غير آمن».. «فرونتكس» تدافع عن إشراك ليبيا في إنقاذ المهاجرين
اعترفت بأنها «مكان غير آمن».. «فرونتكس» تدافع عن إشراك ليبيا في ...
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)
نزح مياه الأمطار من شوارع طرابلس (صور)
نزح مياه الأمطار من شوارع طرابلس (صور)
ضبط سيارتين محملتين بـ100 غالون وقود مهرب في صبراتة
ضبط سيارتين محملتين بـ100 غالون وقود مهرب في صبراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس
تحذير من المرور بجسرين على الطريق السريع في طرابلس...
المزيد
محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد والإعدام لـ6 متهمين في جرائم قتل مختلفة
محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد والإعدام لـ6 متهمين في ......
الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - أبوعرقوب»
الانتهاء من تركيب 8 أبراج بمشروع خط نقل الطاقة «الرويس - ......
وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع «يونيسف»
وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث فتح آفاق جديدة للتعاون مع ......
ضبط سيارتين محملتين بـ100 غالون وقود مهرب في صبراتة
ضبط سيارتين محملتين بـ100 غالون وقود مهرب في صبراتة...
نزح مياه الأمطار من شوارع طرابلس (صور)
نزح مياه الأمطار من شوارع طرابلس (صور)...
المزيد