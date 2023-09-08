إزالة محطة كهرباء «مصنع البيتكوين» في زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للشرطة الكهربائية إزالة محطة الكهرباء 30 المغذية لمصنع العملة الرقمية «البيتكوين» في مدينة زليتن، الذي أوقف نشاطه في يونيو الماضي.

نفذ أعمال الإزالة فنيو الشركة العامة للكهرباء، بمعاونة أعضاء شرطة الكهرباء في فرع زليتن، وذلك بتعليمات من النائب العام المستشار الصديق الصور، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط «مصنع البيتكوين» في زليتن

في 22 يونيو الماضي، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ضبط صينيين، ومعدات تستخدم في تعدين العملات الرقمية خلال تفتيش موقع لصهر النضائد والمعادن داخل مزرعة في زليتن.

- ضبط صينيين ومعدات لتعدين العملات الرقمية داخل مزرعة في زليتن

- النيابة العامة: اكتشاف مواقع تعدين عملات مشفرة في طرابلس ومصراتة

- الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

وعثرت قوات الأمن خلال المداهمة على «منظومة التحويل الرقمية، وكذلك المبردات الخاصة بها التي تعمل بالجهد الكهربائي العالي (التيرا)».

جاء ذلك بعد يوم من إعلان النيابة العامة اكتشاف عدة مواقع تُستخدم في ممارسة تعدين العملات المشفرة بمدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة، بعد تقصي وقائع تعدين العملات المشفرة «البيتكوين» ومثيلاتها في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس ومصراتة.

الدبيبة يحذر من تأثير تعدين «البيتكوين» على شبكة الكهرباء

في العاشر من يوليو الماضي، تحدث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة عن نشاط تعدين «البيتكوين» في ليبيا، موضحا أنه «يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية».

وأضاف الدبيبة: «قالوا لي مصنع عملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا الثانية على مستوى العالم في تعدين البيتكوين»، مشيرا إلى أن «الكثير مما يتردد حول نشاط التعدين للعملات الرقمية صحيح».

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)

إزالة محطة الكهرباء المغذية لمصنع «البيتكوين» في زليتن، 7 سبتمبر 2023. (الإدارة العامة لشرطة الكهرباء)