ضبط سيارتين محملتين بـ100 غالون وقود مهرب في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة ضبط سيارتين، فجر اليوم الجمعة، محملتين بنحو 100 غالون مملؤة بمادة «البنزين» المهرب.

وأوقفت إحدى الدوريات التابعة للمديرية السيارتين لدى محاولتهما عبور نقطة بالطوق الأمني للمدينة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى اتخاذ قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز السيارتين.

وحذرت المديرية من ظاهرة امتهان الشباب بيع الوقود المهرب، خصوصا باستعمال سيارات خاصة في تلك الجرائم، مما يمثل خطرا بالغا، في ظل نقلهم مواد قابلة للاشتعال بطريقة غير سليمة.