في العدد 407: الخناق يضيق على حكومة الدبيبة.. ومصير العمالة الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 407 من جريدة «الوسط»، ونتابع في صدر الصفحة الأولى تقريرًا تحليليًا مجمعًا يلاحق تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

التقرير حمل عنوانًا عريضًا يقول: «معضلة الإنفاق المالي تطارد حكومته.. كل الطرق تؤدي إلى تضييق الخناق على الدبيبة». ويرصد التقرير استمرار حدة الانتقاد، والاحتجاج على خطوة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتجاه التطبيع مع «إسرائيل»، فيما طالت لعنة الخلافات «اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق» بعد انسحاب عدد من أعضائها.

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زخم حول مقترح الحكومة الموحدة لقيادة البلاد

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعًا بعنوان «بعد طرح باتيلي له.. زخم حول مقترح الحكومة الموحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات».

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع عنوانه «معهد أميركي: اللقاء يؤخر التقارب مع إسرائيل سنوات.. مصير التحقيقات السياسية والقضائية في واقعة المنقوش ـ كوهين».

وفي الصفحة ذاتها نطالع موضوعًا بعنوان «النائب العام الصديق الصور: لدينا 707 آلاف قضية في مختلف أنحاء ليبيا».

«فريدم هاوس»: السلاح في ليبيا هو الحكم

وعلى رأس الصفحة الخامسة نطالع موضوعًا عنوانه «فريدم هاوس في تقريرها الأخير: غموض مسار الانتخابات الليبية.. والسلاح هو الحكم». أيضًا نقرأ في الصفحة ذاتها موضوعًا عنوانه «غياب الاستقرار يعطِّل عودة العمالة الأجنبية إلى ليبيا».

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معارك المدن تؤخر حسم الحرب في السودان

وإلى الشؤون العربية والدولية ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعًا يرصد ارتفاعًا قياسيًا في طلبات اللجوء وجاء عنوانه «طلبات اللجوء تزحم مكاتب الهجرة في أوروبا».

ويتصدر الصفحة السابعة تقرير موسع يرصد تطورات الوضع في السودان، وجاء بعنوان «معارك المدن تؤخر حسم الحرب في السودان».

مصرف ليبيا المركزي يشترى 30 طنًا من الذهب

وفي الاقتصاد نطالع في صدر الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «بعد اعتمادها أسس ميزانية 2024.. هل تنجح اللجنة المالية العليا في الوصول لأول ميزانية منذ سنوات؟».

ونقرأ في الصفحة التاسعة موضوعات منها تقرير بعنوان «مصرف ليبيا المركزي يشترى 30 طنًا من الذهب».

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قراءة في رواية بوكليب «نهارات لندنية»

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونقرأ فيها موضوعات منها عرض لرواية الكاتب الليبي جمعة بوكليب الجديدة، وجاء بعنوان «رحلة بطل رواية جمعة بوكليب.. نهارات لندنية.. عندما يتحول الهروب إلى طقس حياتي».

«الجندي الأخير» تمثل ليبيا في مهرجان صيف الزرقاء بالأردن

وإلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات منها تقرير بعنوان «مسرحية الجندي الأخير الليبية في مهرجان صيف الزرقاء بالأردن». كما نقرأ موضوعًا عن عودة الممثل العالمي وودي آلن إلى السينما بعد الاتهامات الجنسية في مهرجان البندقية.

تفاصيل صراع الكبار في الدوري الليبي

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة تقريرًا عنوانه «الأندية الكبرى تشعل الصراع المالي في النسخة الجديدة للدوري 49».

أما في الصفحة الخامسة عشرة فنتابع تقارير منها تقرير بعنوان «3 انتصارات متتالية تضع الطائرة الليبية في صدارة أفريقيا».