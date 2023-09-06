شركات ألمانية تناقش الفرص المتاحة في السوق الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت شركات ألمانية اجتماعًا في برلين، أمس الثلاثاء، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة في السوق الليبية.

حضر الاجتماع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والذي جاء في إطار مؤتمر السفراء الألمان.

وقال أونماخت، في تغريدة عبر حسابه على موقع «إكس»، إن الاجتماع الذي ضم عددًا من الشركات الألمانية التي تتعاون بشكل وثيق مع ليبيا، ناقش التحديات والفرص الهائلة المتاحة في السوق الليبية.

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وتابع السفير الألماني: «نحن ملتزمون ببناء شراكات استراتيجية قوية لتعزيز التعاون المستدام، وتحقيق التنمية المشتركة».

وفي 7 مارس الماضي، عقد في طرابلس المنتدى الاقتصادي الليبي - الألماني الثاني، وقال أونماخت في كلمة خلال فاعليته: إن الشركات الألمانية قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل ليبيا.