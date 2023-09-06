الشهوبي يوجه بتطوير منظومة العمل اليومي بميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، بضرورة تطوير منظومة العمل اليومي بميناء طرابلس البحري، مشددًا على ضرورة وضع حلول لتفادي العراقيل والمشاكل التي تواجه العاملين بالميناء أثناء أداء مهامهم.

وأجرى الشهوبي، صباح اليوم الأربعاء، «زيارة فجائية» إلى ميناء طرابلس البحري، رفقة مدير الميناء، ومدير منفذ الميناء، والجهات ذات العلاقة بالإدارة الفنية بالميناء والشؤون الأمنية، بحسب ما نشرته وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وتفقد الشهوبي خلال الزيارة الميدانية سير العمل بأرصفة الميناء وساحات الحاويات؛ حيث اطلع على حجم العمل بالميناء، ودوره المهم في حركة النقل والسفن والبضائع، وموقع تصنيع حاجز الأمواج، واستمع لمدير الميناء عن العمل اليومي الجاري، والآلية المتبعة في ذلك.

وقالت وزارة المواصلات: إن الشهوبي «وجه عدة ملاحظات إرشادية بالخصوص للقائمين على إدارة الميناء بضرورة التطوير والرقي بوتيرة ومنظومة العمل اليومي، وتسهيل حركة البواخر والمناولة»، مؤكدًا «على ضرورة إيجاد حلول لتفادي العراقيل والمشاكل التي تواجههم في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي والمهني والوطني».

جولة الشهوبي بميناء طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

جولة الشهوبي بميناء طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

جولة الشهوبي بميناء طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

جولة الشهوبي بميناء طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)

جولة الشهوبي بميناء طرابلس، الأربعاء 6 سبتمبر 2023. (وزارة المواصلات)