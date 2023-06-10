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افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 08:12 صباحا
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
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افتتح مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، لواء بشير بنور، الخميس في ميناء طرابلس البحري، فصلا دراسيا نموذجيا، لتوطين التدريب والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة بالمجال البحري في رفع مستوى كل العناصر التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل .

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وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جاء افتتاح الفصل النموذجي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بالاهتمام بتدريب عناصر الشرطة وتأهيلها، دعما لقدرات كل مكونات الوزارة.

تقديم شهادات تخرج
لفت البيان إلى أن ختام حفل الافتتاح شهد تقديم شهادات تخرج للمتدربين من الدفعة الأوائل في مجال قيادة الزوارق السريعة، التي كانت تحت إشراف فرع أمن السواحل طرابلس.

افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)
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